Com ingressos a partir de R$ 10,00, Fortaleza inicia vendas para jogo da Copa do Brasil

O Leão do Pici recebe o Palmeiras na próxima quarta-feira, 31, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e precisará reverter a desvantagem de 3 a 0

A diretoria do Fortaleza acatou o pedido do atacante Thiago Galhardo e lançou ingressos com valores promocionais - a partir de R$ 10,00 - para o duelo diante do Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola irá rolar na próxima quarta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão.

Após a vitória sobre o Vasco da Gama no último sábado, 27, por 2 a 0, no Gigante da Boa Vista, o camisa 91 do Leão do Pici fez um apelo: “Tem que falar com o Marcelo Paz. Ele tem que fazer desconto no ingresso, liberar mulher, criança, para lotar o estádio e fazer algo a nosso favor”. A equipe cearense precisa reverter uma desvantagem de 3 a 0 para se classificar na competição nacional.

A promoção solicitada pelo atacante foi aceita pela cúpula do Fortaleza. Desta maneira, os adeptos que quiserem ficar nos setores Inferior Sul e Norte irão pagar R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Este valor será repetido para a Superior Sul, mas apenas para os acompanhantes dos sócios-torcedores.

As vendas foram iniciadas na manhã desta segunda-feira, 29, nas Lojas Leão 1918 e licenciadas do clube. O torcedor também pode adquirir o ingresso via internet, através do site Leão Tickets.

Valores dos ingressos para Fortaleza x Palmeiras

Inferior Sul: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Inferior Norte: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Superior Central: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Bossa Nova: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Especial: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Superior Sul: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)*

Superior Norte (visitante): R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)

Premium: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)

*Sócio acompanhante pagará apenas R$ 20,00 na inteira ou R$ 10,00 na meia.

O check-in para os sócios-torcedores do Tricolor do Pici está disponível desde este domingo, 28, através do site Sócio Fortaleza. Os planos “Recarga” e “Leão da Galera” garantem 70% de desconto no valor do ingresso.