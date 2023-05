Fortaleza perdeu apenas 4 dos últimos 28 jogos na Série A

Equipe de Vojvoda chegou a marca após vencer o Vasco, no último sábado, 27, pela Série A do Brasileiro

A vitória do Fortaleza diante do Vasco, no último sábado, 27, por 2 a 0, na Arena Castelão, representou algumas marcas positivas para o Tricolor, como invencibilidade de nove jogos dentro de casa e o reencontro com os triunfos na Série A. Mas, além disso, o Leão alcançou outro feito: nos últimos 28 jogos de Brasileirão, a equipe perdeu apenas quatro.

Os números começaram a ser contabilizados a partir do dia 24 de julho de 2022, quando o clube do Pici empatou com o Santos, ainda pelo certame da temporada passada. Neste recorte de tempo, além dos quatro resultados negativos, foram 15 vitórias e nove empates.

Desses reveses, apenas um foi na atual competição, contra o América-MG, pela 7ª rodada do torneio, fora de casa.

Confira as únicas derrotas do Leão nos últimos 28 jogos de Série A