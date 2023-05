Fortaleza anuncia renovação de contrato com Moisés até o fim de 2025

Contratado no último ano por cerca R$ 3 milhões, o atacante tinha vínculo com o Tricolor do Pici até o término de 2024

O Fortaleza acertou a renovação de contrato com o atacante Moisés, um dos destaques da equipe comandada por Vojvoda. O novo vínculo do jogador com o Tricolor do Pici vai até o fim de 2025 com opção de estender o período por mais um ano — ou seja, até o término de 2026.

Contratado pelo Leão na última temporada após se destacar na Ponte Preta, o Fortaleza desembolsou cerca de R$ 3 milhões na época para adquirir 90% dos direitos federativos do atacante. Com a camisa azul-vermelho-e-branco, Moisés se firmou como peça importante no elenco, sobretudo pela capacidade de duelos um contra um.

Em 79 partidas, Moisés soma 20 tentos e 8 assistências, além de três títulos, sendo dois torneios estaduais — entre eles o pentacampeonato cearense — e uma Copa do Nordeste. O antigo contrato do atacante com o Tricolor iria até o fim de 2024, mas a diretoria se antecipou para aumentar o tempo de duração.

“Estamos muito felizes em anunciar a renovação de contrato do Moisés, é importante informar que essa renovação está decidida desde o começo da temporada. Decidimos fazer essa renovação e valorização do atleta devido ao seu ótimo 2022, veio sendo titular da equipe com muitos jogos, artilheiro na Série A. É um atleta muito promissor, muito bem valorizado no mercado”, disse Marcelo Paz, presidente do clube.