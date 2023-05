CBF detalha mais cinco rodadas da Série A; veja jogos do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada de mais cinco rodadas da Série A. Da 11ª à 15ª, o Fortaleza enfrenta Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR e Cuiabá.



O Tricolor do Pici visita a Raposa no dia 21 de junho, pela 11ª rodada da competição. As equipes entram em campo às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na sequência, recebe o Galo no dia 24, às 18h30min, no Castelão. Depois, em 1º de julho, encara o Rubro-Negro, no Maracanã, a partir de 18h30min.



Na 14ª rodada, o Leão terá pela frente o Furacão, em casa, no dia 9 do mesmo mês, às 18h30min. No jogo seguinte, o adversário é o Dourado, no Gigante da Boa Vista, em 16 de julho, às 16 horas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes disso, o escrete vermelho-azul-e-branco recebe o Bahia, no dia 3 de junho, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 9ª rodada; e visita o Botafogo no dia 10, às 18h30min, no estádio Nilton Santos.



Veja a tabela detalhada dos jogos do Fortaleza das rodadas 11 à 15 na Série A:



11ª) Cruzeiro x Fortaleza: 21/06, quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão

12ª) Fortaleza x Atlético-MG: 24/06, sábado, às 18h30min, no Castelão

13ª) Flamengo x Fortaleza: 1º/07, sábado, às 18h30min, no Maracanã

14ª) Fortaleza x Athletico-PR: 09/07, domingo, às 18h30min, no Castelão

15ª) Fortaleza x Cuiabá: 16/07, domingo, às 18h30min, no Castelão