Fortaleza supera marca de 500 mil pagantes em 2023

Após derrotar o San Lorenzo-ARG por 3 a 2 nesta quarta-feira, 24, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza ultrapassou a marca de 500 mil pagantes como mandante em 2023. O total é de 505.835, com média de 25.292 por jogo. Desse montante, 292.514 foram registrados como sócios do clube.

O número foi alcançado após embates por seis competições diferentes. O torneio no qual o Leão somou mais pagantes foi a Copa do Nordeste: foram 106.445 em seis partidas. No campeonato, o time parou na semifinal ao perder para o Ceará por 3 a 2.

Em relação à média, a melhor marca foi obtida na Copa Libertadores da América, com cerca de 47.393 por duelo. No primeiro, o Tricolor derrotou o Deportivo Maldonado-URU por 4 a 0 após igualdade sem gols na ida. Na fase seguinte, o Fortaleza foi derrotado pelo Cerro Porteño-PAR por 1 a 0 e, na volta, foi eliminado com revés de 2 a 1.

A queda na terceira etapa preliminar garantiu o clube do Pici na fase de grupos da Sul-Americana. Já foram 81.065 pagantes em três compromissos no certame na Arena Castelão. Com a classificação já obtida, o time tem ao menos mais um jogo garantido.

Também estão assegurados mais 16 partidas pela Série A e uma pela Copa do Brasil. No ano de 2022, o Leão totalizou mais de 1,1 milhão de pagantes em seus confrontos como mandante.

Marcelo Paz chama torcida para próximo duelo

O próximo compromisso do Fortaleza é contra o Vasco-RJ neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão. O jogo é válido pela oitava rodada do Brasileirão. Marcelo Paz, presidente do clube, destacou em vídeo divulgado nas redes sociais a importância da presença do torcedor.

Paz destacou que a entrega do elenco contra o San Lorenzo foi crucial para voltar a vencer. A equipe vinha de cinco jogos sem resultados positivos e ainda acumula quatro partidas de jejum na Série A, sendo três empates e uma derrota.

“Agora é olhar para o Vasco e eu quero fazer uma convocação para o torcedor do Fortaleza. Sábado, a gente precisa ter pelo menos 40.000 pessoas aqui no Castelão, para empurrar o Fortaleza contra o Vasco e tentar voltar a vencer na Série A, que é importantíssimo. Todo mundo sabe dos nossos objetivos, time voltou a ganhar, jogos em casa e a gente conta com você para fazer uma grande festa e empurrar a bola para dentro”, apontou Paz.