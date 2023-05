Tinga projeta duelo do Fortaleza contra o Vasco e mira parte de cima da tabela da Série A

Leão volta a campo diante do time carioca, no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão

Após vitória na Sul-Americana diante do San Lorenzo, o Fortaleza volta suas atenções para o Brasileirão. Na zona mista, após o triunfo sobre o time argentino, o lateral Tinga projetou o duelo contra o Vasco, próximo adversário do Leão na Série A. O atleta também pediu o apoio da torcida e ressaltou que o Tricolor buscará os três pontos para retornar à parte de cima da tabela da competição.



“Agora a gente vira a chave já para pensar no Vasco, já para pensar na parte de cima da tabela. É importante a gente vencer dentro de casa. Sabemos da dificuldade que vai ser contra o Vasco. É um time que está na zona de rebaixamento, então tem uma pressão grande lá. A gente espera que a torcida compareça em peso para nos ajudar porque eles são fundamentais para a gente conseguir esse resultado positivo, que é o três pontos”, frisou.



O defensor também destacou a dificuldade contra o “Time do Papa” e comemorou o retorno ao Castelão depois da sequência de jogos fora de casa. “A gente sabia da dificuldade que era. A gente sofreu muito lá na Argentina. Nos 2 a 0, a gente foi muito eficiente na bola parada e depois no contra ataque. Hoje(quarta), a gente sabia que ia ser assim também porque eles são um time muito competitivo, um time muito alto. A gente sofreu muito, na primeira bola, segunda bola, escanteio, mas conseguimos fazer os gols. A gente fica muito feliz. Dá um ânimo muito grande voltar ao Castelão depois de 10 dias”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Duelo no Castelão



O Tricolor do Pici volta a campo diante do Vasco, no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão. O time ocupa a 11ª colocação na tabela com dez pontos.