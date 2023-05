João Ricardo pontua dificuldade defensiva do Fortaleza e acredita em sequência de vitórias

O Fortaleza enfrentou um San Lorenzo difícil nesta quarta-feira, 24, pela Sul-Americana. Na zona mista, o goleiro João Ricardo comemorou a vitória por 3 a 2, mas ressaltou que a equipe pecou, principalmente, na defesa. O arqueiro também destacou que o triunfo proporciona confiança e acredita que a equipe pode engatar uma sequência de vitórias na temporada.



“Você vê uma equipe que usa muito a bola longa, pela estatura e estavam ganhando muitas bolas de segundo lance. Mas, feliz pela vitória, um jogo muito sofrido, um jogo de muita luta e de muita entrega. A gente teve mais volume de jogo, mas pecamos em alguns detalhes de novo, principalmente, defensivamente”, enfatizou.



O triunfo sobre o time argentino garantiu a classificação do Leão aos playoffs do torneio e encerrou jejum de cinco jogos sem vencer do Tricolor. “Agora, é levantar a cabeça, já temos um jogo no sábado, mas tenho certeza que a gente vai continuar nessa pegada de vitórias e a tendência é a equipe evoluir ainda mais e mostrar um futebol agradável que todo mundo fique satisfeito”, completou.



O goleiro também comentou sobre grande defesa que fez no final da partida, evitando o empate do time argentino. “Até difícil comentar, é um lance que acontece, a gente trabalha bastante no dia-a-dia, apesar de eu estar voltando de lesão. Mas, fico feliz, acho que foi um lance decisivo, consegui realizar a defesa e a gente garantiu os três pontos”.



Próximo desafio



Tricolor do Pici volta a campo diante do Vasco, no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão. O time ocupa a 11ª colocação na tabela com dez pontos.