Vojvoda revela plano para jogo da Sula: "Usamos o que aconteceu contra o América-MG"

O Fortaleza voltou a vencer depois de cinco partidas. Na noite desta quarta-feira, 24, o time cearense superou o San Lorenzo-ARG por 3 a 2 no Castelão, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, e garantiu vaga nos playoffs da competição. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda revelou o planejamento da equipe para o duelo contra os argentinos.

“Esperávamos algo similar, enquanto a posse de bola, ao jogo contra o América-MG. É ver o que fazer quando temos a bola contra time com uma linha de cinco e fechado. Então o treinamento foi baseado em encontrar entrelinhas, mobilidade, ter paciência para infiltrações e as movimentações para quebrar um time compacto. Então usamos o que aconteceu com o América-MG, os erros e as virtudes que tivemos, para o planejamento deste jogo.”

Acostumado a fazer alterações na equipe titular do Fortaleza, Vojvoda novamente trouxe novidades entre os onze iniciais. Uma delas foi a escalação de Tinga, acostumado a jogar na direita, na lateral-esquerda. O técnico argentino explicou a improvisação do capitão tricolor.

“O Pacheco está lesionado, depois tinha o Crispim que vinha jogando nesta posição e também tem a alternativa de contar com Esteves. Outra possibilidade era utilizar o Tinga nessa lateral. Tínhamos a necessidade de nos assegurar defensivamente, porque o San Lorenzo tem um jogo direito importante, um jogo com primeira e segunda bola, coisa que também complicou a gente e Tinga é forte nesse aspecto. Com Dudu pela direita, pensei em ter a verticalidade que tivemos na primeira parte.”

Com um calendário recheado de jogos, garantir a classificação antecipada na Copa Sul-Americana é algo a ser comemorado pelo Fortaleza. Vojvoda assumiu que, devido ao alto número de competições e viagens longas, vai ser necessário rodar o elenco, sobretudo nos dois últimos jogos da fase de grupos na Venezuela e Chile.

“Temos um elenco em que necessitamos de todos (jogadores). Estamos jogando muito, a cada três dias. Decidir este grupo em casa era importante, porque nos últimos dois jogos atuamos fora de casa. Com tantas competições e viagens tão longas, como Venezuela e Chile, vamos ter que rodar os jogadores e mudar o elenco. Então precisávamos assegurar os pontos em casa.”