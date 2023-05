Fortaleza segue entre os dois únicos clubes com 100% na Sul-Americana

Clube tem quatro vitórias em quatro jogos e lidera o grupo H. A outra equipe com a marca é o Newell's Old Boys-ARG, que pertence a chave E da Sul-Americana

Depois de superar o San Lorenzo-ARG por 3 a 2 nesta quarta-feira, 24, na quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza chegou aos 12 pontos e garantiu a manutenção dos 100% de aproveitamento no campeonato. Além do Leão, a única equipe que também detém a marca nesta edição é o Newell's Old Boys-ARG.

Na estreia, o clube do Pici recebeu o Palestino-CHI e aplicou goleada por 4 a 0. Depois, visitou o San Lorenzo-ARG e triunfou pelo placar de 2 a 0. Na terceira rodada, o time obteve novo placar elástico ao superar o Estudiantes de Mérida por 6 a 1.

O San Lorenzo, adversário na quarta rodada, tinha perdido pela última vez justamente para o próprio Fortaleza, em casa, e vinha de seis partidas invicto. Apesar de ter cedido o empate duas vezes na Arena Castelão nesta quarta-feira, o Tricolor conseguiu a vitória com gol de Yago Pikachu, que converteu pênalti já nos acréscimos.

Somando 15 gols, o Leão tem o melhor ataque da competição internacional, com seis a mais do que RB Bragantino-SP, Millonarios-COL e Defensa y Justicia-ARG, que vêm em seguida. Além disso, são três tentos sofridos.

O próximo compromisso será contra o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, no dia 6 de junho. Em seguida, o time encerra sua caminhada na fase de grupos visitando o Palestino, no dia 27 do mesmo mês.

Fortaleza pode garantir vaga nas oitavas sem jogar

Na liderança do grupo H com 12 pontos, o Fortaleza já está garantido ao menos na fase de playoffs da Sul-Americana, na qual os vice-líderes dos grupos enfrentam os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores, em partidas de ida e volta. Quem avançar chega às oitavas de final.

O Leão pode assegurar a liderança antecipada na noite desta quinta-feira, 25, mesmo sem entrar em campo. Para isso, é preciso que o Palestino-CHI não vença o Estudiantes de Mérida-VEN na Venezuela. O embate está marcado para começar às 21 horas.

Em sua segunda participação na Sul-Americana, o Fortaleza pode fazer sua estreia na fase de oitavas de final. Em 2020, a equipe tricolor foi eliminada pelo Independiente-ARG na primeira fase após empate em 2 a 2 no agregado e queda pela antiga regra do gol qualificado fora de casa.