Fortaleza recebe San Lorenzo no Castelão e visa classificação na Sul-Americana

O Fortaleza pode garantir classificação antecipada para uma das etapa seguintes da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, 24. Para isso, precisa vencer o San Lorenzo-ARG no Castelão, em jogo marcado para iniciar às 19 horas.

Com mais um triunfo, o Leão manterá os 100% de aproveitamento e chegará a 12 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo próprio time argentino, o que o garantiria pelo menos como vice-líder do Grupo H, que leva aos playoffs, etapa em que os adversários são os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Se o Leão fizer a parte dele e vencer hoje, pode ser premiado amanhã e garantir até mesmo a liderança da chave caso o Palestino-CHI tropece diante do Estudiantes de Mérida-VEN, em jogo realizado na Venezuela. Com a primeira colocação assegurada, o Tricolor estaria com vaga confirmada direto nas oitavas de final, o que lhe pouparia duas datas no calendário (as dos playoffs).

É justamente por isso que o técnico Juan Pablo Vojvoda deve colocar força máxima em campo, mesmo tendo um jogo da Série A no sábado, 21, contra o Vasco, em que ele precisa voltar a vencer para encerrar um jejum de quatro partidas na competição nacional. A ideia é resolver logo a situação na Sul-Americana, até porque os dois últimos jogos da fase de grupos serão realizados fora de casa.

Sobre o assunto Titi refuta mau momento do Fortaleza: "A gente está falando de um time campeão"

Palmeiras x Fortaleza: chefe de arbitragem da CBF vê acerto na marcação do pênalti

Última derrota do San Lorenzo na temporada foi justamente para o Fortaleza

O San Lorenzo é o adversário mais cascudo do Grupo H para o Fortaleza. A vitória dos cearenses na Argentina, que foi histórica, ocorreu com os gols saindo na reta final da partida, mas no geral o duelo foi complicado, com o Ciclone sendo até mais perigoso na maior parte do tempo.

No Castelão, o “time do Papa” busca revanche, principalmente porque sabe que esse pode ser o jogo-chave de uma classificação dentro do torneio. Os argentinos chegaram ontem ao Ceará e não fizeram nenhum treino aqui.

As duas equipes têm baixas para a partida que marca o início dos duelos de volta no Grupo H. O Fortaleza ainda não deve contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que se recupera de um trauma no pé esquerdo — Fernando Miguel e Pedro Rocha vão ficar mais tempo sem atuar —, e tem como dúvida os retornos do zagueiro Marcelo Benevenuto e do atacante Thiago Galhardo. Os dois iniciaram o trabalho de reapresentação com o restante do time na segunda-feira, 22, mas não estavam em transição no boletim médico passado.

O San Lorenzo tem quatro desfalques certos. A começar pelo zagueiro Federico Gattoni. Expulso contra o Palestino, ele cumprirá suspensão automática. Outro defensor, Gastón Hernández não viajou por estar com sobrecarga na parte posterior das duas coxas. Quanto ao atacante Nahuel Barrios, sofreu entorse no tornozelo esquerdo. Já o jovem lateral-direito Agustín Giay, defende a Argentina no Mundial Sub-20.

Fortaleza x San Lorenzo-ARG

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Calebe, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

San Lorenzo-ARG

3-4-3: Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, G. Campi; Luján, Elías, A. Martegani e Braida (Tomás Silva); Vombergar, Bareiro e Cerutti (Leguizamón). Téc: Rubén Insua

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 24/5/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Gustavo Tejera-URU

Assistentes: Carlos Barreiro-URU e Santiago Fernandez-URU

VAR: Jhon Peridomo-COL

Transmissão: ESPN, Star+, Rádio O POVO CBN FM 95.5, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO