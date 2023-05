Fortaleza: Benevenuto e Galhardo treinam e podem ser novidades contra San Lorenzo

Zagueiro e atacante foram vistos trabalhando normalmente no início da reapresentação do Tricolor, nesta segunda-feira, 22, no Pici

Para a partida contra o San Lorenzo-ARG, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, o Fortaleza pode ter o retorno de até três peças que não estavam à disposição contra o América-MG.

A primeira, garantida, é a do zagueiro Titi, que aproveitou o nascimento da filha para ganhar um descanso em meio à sequência de jogos. Além dele, o companheiro de zaga, Marcelo Benevenuto, e o atacante Thiago Galhardo também podem ganhar espaço entre os relacionados para o jogo de quarta-feira, 24, no Castelão.

Os dois participaram do início do treino de reapresentação, nesta segunda-feira, 22, no Pici, junto com o restante da delegação. A informação é do repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN. Galhardo, inclusive, retornou para Fortaleza na quarta-feira passada para acelerar a recuperação de uma pubalgia.

O artilheiro do Leão na temporada está há mais de uma semana sob os cuidados do departamento médico, enquanto Benevenuto ficou mais de meio mês tratando de um edema no músculo adutor da coxa direita.

De forma oficial, o Fortaleza só deve atualizar a lista de jogadores no departamento médico uma hora antes da partida contra o San Lorenzo, com a divulgação de um novo boletim, mas Galhardo e Benevneuto já são tratados como dúvida. Pedro Rocha, que cumpre protocolo pós-cirúrgico, e Fernando Miguel, com estiramento ligamentar no joelho esquerdo devem constar no próximo comunicado.

Outro que também tende a seguir fora de combate é o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Diferentemente de Galhardo e Benevenuto, o camisa 6 não foi visto no treino com o restante do elenco.