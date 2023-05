Lesionado, Bruno Pacheco desfalca Fortaleza contra o Palmeiras; veja lista do DM

Lateral-esquerdo sofreu um trauma no pé esquerdo e vira baixa no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

O Fortaleza enfrenta o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 17, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida terá início às 19h e será disputada no Allianz Parque, em São Paulo.

No jogo, o Tricolor do Pici terá desfalques importantes. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, titular do time, sofreu um trauma no pé esquerdo e não atuará diante da equipe alviverde. Sendo assim, Lucas Crispim inicia a partida.

O atacante Thiago Galhardo, por sua vez, segue no departamento médico tratando uma pubalgia, assim como o goleiro Fernando Miguel, que sofreu um estiramento ligamentar no joelho esquerdo.

Além disso, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto. Com um edema no músculo adutor da coxa direita, o camisa 5 segue tratamento há duas semanas. Pedro Rocha segue no período pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo.