Última derrota do San Lorenzo na temporada foi justamente para o Fortaleza

Adversário do Fortaleza na noite desta quarta-feira, 24, às 19 horas, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, o San Lorenzo-ARG não perde há seis jogos. O último revés do clube argentino na temporada, inclusive, foi para o Leão do Pici, ainda na segunda partida da competição internacional, no Estádio El Nuevo Gasómetro.

A vitória histórica do Tricolor sobre o San Lorenzo por 2 a 0 - a primeira do clube em solo argentino - aconteceu no dia 20 de abril. Naquela oportunidade, Augusto Batalla (contra) e Guilherme foram os responsáveis por marcar os gols do time cearense já nos minutos finais do jogo. O resultado também encerrou uma sequência invicta dos argentinos em casa, que havia sido iniciada em setembro de 2022.

Desde o revés para o Fortaleza, o “clube do Papa”, como é apelidado, entrou em campo seis vezes e não foi derrotado. Nesta sequência, eles venceram o Platense, Banfield e Instituto, todos pela primeira divisão do Campeonato Argentino. Nos jogos restantes, três empates com Vélez Sarsfield, Palestino e Defensa y Justicia.

Os comandados do técnico Rubén Darío Insúa chegam embalados ao duelo diante do Tricolor do Pici. Nos últimos dois compromissos, ambos pelo Campeonato Argentino, o San Lorenzo venceu o Banfield e o Instituto por 2 a 1 e 2 a 0, respectivamente.

