Titi refuta mau momento do Fortaleza: "A gente está falando de um time campeão"

O zagueiro havia ficado fora da última partida do Leão, na derrota para o América-MG, devido ao nascimento da filha. Agora volta a ficar disponível

Uma vitória separa o Fortaleza da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, 24, na Arena Castelão, o Tricolor recebe o San Lorenzo-ARG, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos do torneio. Além disso, o Leão do Pici busca retomar o caminho das vitórias.

Mesmo com um jejum de cinco jogos sem vencer, o zagueiro Titi não considera que o time vive um mau momento. Em coletiva realizada no Centro de Excelente Alcides Santos, na tarde desta terça-feira, 23, o camisa 4 relativizou a sequência negativa e enfatizou os feitos do clube na temporada.

“Fortaleza está em um bom momento. A gente tá falando de um Fortaleza campeão, de um Fortaleza líder de seu grupo, na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, uma das ligas mais difíceis, a gente não tem oscilação, a gente tem constância de trabalho”, disse o atleta.

Projetando o duelo contra o clube argentino, Titi destacou que o time de Vojvoda não deve facilitar a partida para o Ciclón. "Eles (San Lorenzo) também têm um Fortaleza difícil pela frente. Tem um Fortaleza preparado, mentalmente muito forte, fisicamente muito bem e tecnicamente com jogadores que estão prontos para desequilibrar. Então a gente tem um Fortaleza que, diante do seu torcedor, é um clube muito forte”, pontuou o jogador.

O Leão divulgou que mais de 29 mil torcedores já estão garantidos na partida decisiva. Mesmo assim, Titi não deixou de convocar a torcida para comparecer ao estádio. “Convoco aqui e faço um apelo para que o nosso torcedor compareça. É uma decisão, momento importantíssimo para nós, precisamos sim vencer, para confirmar nossa classificação e continuar crescendo ao longo da temporada”.