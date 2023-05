Vojvoda projeta duelo contra América-MG: "É preciso ter muito cuidado"

Após derrota na Copa do Brasil, o Fortaleza vira a chave para compromisso na Série A. O Tricolor visita o América-MG, lanterna da competição. O técnico Vojvoda, porém, ressaltou que não será um jogo fácil e que o Leão precisa “ter muito cuidado”.



“Quanto ao próximo desafio, é um adversário que está em uma situação complicada. Não sei se eles mereceram essas derrotas que têm sofrido. O futebol tem isso. Às vezes têm times começam mal, como aconteceu com a gente ano passado, e depois podem virar essa situação. É preciso ter muito cuidado. Nessas partidas que o América perdeu, em muitas não mereceu a derrota”, pontuou em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira, 17.



O Coelho é último colocado na tabela de classificação do certame nacional com somente um ponto somado. Foram cinco derrotas e um empate em seis jogos disputados. Na partida mais recente, entretanto, o time mineiro venceu o Internacional por 2 a 0, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



O Fortaleza, por sua vez, está invicto no campeonato e ocupa a 8ª posição com dez pontos. Ao todo, foram duas vitórias e quatro empates. As equipes se enfrentam neste sábado, 20, às 18h30min, no estádio Independência.



Fortaleza com foco total no América-MG



O meio-campista Calebe destacou o foco do elenco tricolor em busca da vitória, crucial para subir na tabela. “A gente precisa pontuar, então uma vitória lá vai ser muito boa para o nosso time, para a continuidade. Todo mundo está bem focado para dar o melhor lá sábado e, se Deus quiser, sair com os três pontos, o que vai ser muito importante para subir na tabela”.