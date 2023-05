"Todo mundo está bem focado", diz Calebe sobre duelo contra o América-MG

Meia destacou, em sonora, a necessidade de vencer no Brasileirão após sequência de empates no torneio

Depois da derrota para o Palmeiras-SP por 3 a 0 no meio de semana, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o meio-campista Calebe falou em sonora a respeito do próximo compromisso do Fortaleza pela Série A. O Leão visita o América-MG neste sábado, 20, às 18h30, no Estádio Independência.

Segundo o atleta, a viagem longa já é vista como habitual pelo grupo, sendo parte do trabalho. Calebe destacou o foco do elenco para sair de Minas Gerais com a vitória, crucial para subir na tabela, citando também a sequência de empates do Tricolor no certame. O clube do Pici ficou na igualdade contra Corinthians, São Paulo e Grêmio nas últimas rodadas.

Sobre o assunto Titi é liberado para acompanhar nascimento da filha e desfalca Fortaleza na Série A

João Ricardo fala sobre retorno após lesão no Fortaleza: "Um pouco sem ritmo de jogo"

Com venda minoritária de SAF, Fortaleza acredita que pode arrecadar R$ 50 milhões

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente precisa pontuar, então uma vitória lá vai ser muito boa para o nosso time, para a continuidade. Todo mundo está bem focado para dar o melhor lá sábado e, se Deus quiser, sair com os três pontos, o que vai ser muito importante para subir na tabela”, disse.

Em relação à dificuldade da partida, o jogador ressaltou que não será um embate simples e mencionou que o clube mineiro tem um elenco bem qualificado, assim como o Fortaleza. “Vamos trabalhar bastante como hoje já foi trabalhado aqui e amanhã também, para sair de lá com os três pontos”, finalizou.

O Leão está invicto no Campeonato Brasileiro e ocupa o oitavo lugar na tabela, com dez pontos. A equipe sofreu quatro gols e tem a melhor defesa da competição junto com o São Paulo. O América-MG é o lanterna do torneio, com um ponto somado.

Fortaleza chega a três partidas sem balançar as redes

Após perder para o Palmeiras por 3 a 0, o Fortaleza alcançou a marca negativa de três jogos sem marcar gols. Além do confronto pela Copa do Brasil, a sequência envolve os empates contra São Paulo-SP e Grêmio-RS, pelo Brasileirão.

O dado chama a atenção porque o time cearense já anotou 76 tentos em 2023 e ostenta o posto de ataque mais goleador do futebol brasileiro. O atacante Thiago Galhardo, fora da próxima partida por lesão, é o artilheiro do Leão na temporada, com 13 gols.

A equipe terá nova chance de balançar as redes neste sábado, às 18h30, quando visita o América-MG em embate válido pela sétima rodada da Série A. Uma vitória pode proporcionar o retorno do Tricolor ao G-6, que dá vaga para a Copa Libertadores.