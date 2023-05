Titi é liberado para acompanhar nascimento da filha e desfalca Fortaleza na Série A

O Fortaleza ganhou um desfalque de última hora para o jogo deste sábado, 20, diante do América-MG, pela sétima rodada da Série A do Brasileirão, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Trata-se do zagueiro Titi, que foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento da filha na capital cearense, apurou o Esportes O POVO.

O defensor de 35 anos, que tem se destacado neste começo de Campeonato Brasileiro, já está em Fortaleza para acompanhar a chegada da filha, chamada Maria Cecília, que está prevista para esta sexta-feira, 19. Portanto, Titi não estará à disposição da comissão técnica para o duelo diante do Coelho.

Dessa forma, a extensa lista de desfalques do Tricolor do Pici ganhou mais um nome. O zagueiro se junta a Pedro Rocha, Marcelo Benevenuto, Fernando Miguel, Thiago Galhardo e Bruno Pacheco, que estão no departamento médico. Este último, com trauma no pé esquerdo, ainda é tratado como dúvida.

Sem Titi e Benevenuto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá quatro opções para escalar o miolo de zaga do Fortaleza diante do América-MG. O argentino Emanuel Brítez, titular do time no ano, deverá ser mantido entre os onze iniciais, enquanto Ceballos, Bernardo Schappo e Alix Vinícius brigam pela vaga em aberto. Tinga também pode atuar no setor, se necessário.

