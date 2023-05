João Ricardo fala sobre retorno após lesão no Fortaleza: "Um pouco sem ritmo de jogo"

Em sonora, o goleiro assumiu a falta de ritmo de jogo neste retorno após cerca de dois meses lesionado, mas projetou uma melhora com o passar das partidas

Contratado pelo Fortaleza no começo da temporada, o goleiro João Ricardo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda em março, que o impossibilitou de ter uma sequência como titular e o deixou fora de atividade por cerca de dois meses. Já recuperado, o camisa 1 comentou sobre a falta de ritmo de jogo no retorno aos gramados após o longo período no departamento médico.

“Fiquei dois meses fora e tive uma oportunidade bem recente, logo na volta da lesão. Um pouco sem ritmo de jogo, mas sou um cara muito experiente, tenho uma bagagem grande já. Então o cara acaba jogando com a experiência. O ritmo de jogo a gente só vai pegando com o decorrer dos jogos. A tendência é evoluir cada dia mais, pegar mais tranquilidade. No decorrer dos jogos eu vou conseguir transmitir mais tranquilidade. Lógico que atrapalha, mas nesses dois meses fora eu consegui manter uma forma física e muscular muito boa”, disse em sonora.

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil, o goleiro ressaltou a grandeza da competição. Entretanto, João Ricardo também destacou a importância do Brasileirão para o Fortaleza e, por isso, afirmou que o time está se preparando para fazer um grande jogo diante do América-MG, na noite deste sábado, 20, em Belo Horizonte-MG.

“A gente tem que se preparar da melhor maneira possível. A gente sabe da grandeza que é uma Copa do Brasil, mas sabemos muito da importância que tem o Brasileiro para o Fortaleza. Então estamos preparados. A gente vem em uma sequência pesada de jogos, mas vamos nos preparar muito para fazer um grande jogo.”

A partida entre o Coelho e o Leão será especial para o camisa 1. Isso porque, João Ricardo marcou época no clube mineiro ao disputar cinco temporadas por lá. O arqueiro assumiu a felicidade por reencontrar o ex-time, mas afirmou que hoje defende as cores do Fortaleza e que vai dar o máximo para sair vitorioso.

“Eu fico muito feliz de estar retornando para lá, para jogar contra eles. É um clube em que eu tenho uma história muito bonita, uma passagem de quatro anos e meio ou cinco anos. Então tenho um carinho especial. Tem jogadores que estão lá que tenho um carinho especial por eles, poder rever os amigos. Mas dentro de campo hoje sou Fortaleza, defendo as cores do Fortaleza, então vou dar meu máximo para sairmos vitoriosos.”