Marcelo Paz desabafa sobre arbitragem em jogo contra o Palmeiras: "Erro é imperdoável"

A atuação de Wagner do Nascimento gerou revolta no Fortaleza. O Leão contesta o pênalti marcado logo aos sete minutos do primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Verdão, na noite desta quarta-feira, 17

O Fortaleza ficou na bronca com a arbitragem na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 17, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Logo nos minutos iniciais do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti de Caio Alexandre em Rony, o que acabou gerando toda a revolta do lado tricolor. Após o jogo, o presidente Marcelo Paz, do Leão, criticou a decisão do árbitro e desabafou.

“Tem coisas que, por mais que se tente, não dá pra entender. Por que o árbitro demora um tempo para marcar o pênalti inexistente? Por que o VAR não chama para ver? Jogadores, torcedores do Palmeiras, comentaristas diversos de arbitragem dizem que não foi pênalti. Está todo mundo errado e só árbitro e VAR certos? Mais um erro, mais uma vez na Copa do Brasil, estranho! Estávamos invictos a 13 jogos, a derrota veio, mas esse erro é imperdoável, porque é totalmente evitável. Árbitro em cima do lance e VAR com várias câmeras e não chama. Segue o baile, vamos nos manter na linha reta pelo bem do futebol, como tem que ser”, disse o mandatário em publicação no Instagram.

Quem também demonstrou grande indignação com a arbitragem no duelo diante do Verdão foi Alex Santiago, 2º vice-presidente do Fortaleza. O dirigente tratou a marcação de Wagner do Nascimento Magalhães como “aberração”.

“Vergonha! Já é inaceitável a marcação de um pênalti assim por um árbitro profissional… Mas o VAR não chamar para rever a aberração da marcação é um verdadeiro absurdo. Não nos resta outro caminho que não seja seguir trabalhando de forma honesta e reportando à Comissão de Arbitragem esse tipo de situação que envergonha a quem faz futebol de maneira comprometida. Aqui, nós representamos milhões! Não vamos abaixar a cabeça", disse Alex no Instagram.

As críticas do clube cearense não ficarão apenas nas redes sociais. Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza prepara uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a atuação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e do VAR. O Tricolor não descarta uma visita à sede da entidade, para expor a própria insatisfação junto ao presidente da Comissão de Arbitragem (CA), Wilson Seneme.

O lance questionado pelo escrete vermelho-azul-e-branco aconteceu logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando após uma disputa entre Caio Alexandre e Rony dentro da grande área, o árbitro marcou pênalti para o Verdão. Na ótica dos cearenses, o volante leonino é quem teria sofrido falta.

A derrota do Fortaleza diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil teve um gosto amargo para a torcida tricolor. Não somente pelo placar de 3 a 0, mas também pela situação do primeiro tento do Palestra Itália.

Aos sete minutos do primeiro tempo, o árbitro assinalou um pênalti para a equipe paulista por uma suposta falta de Caio Alexandre em Rony dentro da área. Em campo, os jogadores do Leão protestaram pela marcação, alegando que o jogador do Palmeiras foi quem deu um 'encontrão' no jogador do Fortaleza e não o contrário.

Na saída de campo, o capitão da equipe, Tinga, contestou a decisão do árbitro. "Jogar aqui é sempre difícil, o Palmeiras impõe o ritmo de jogo. Infelizmente, no pênalti, não houve nada. Foi contato dos dois. Não teve nenhuma maldade do Caio fazer a falta. Não teve, não teve contato. Acho que o VAR podia ter ajudado nisso. Mas não ajudou. Um gol no começo complica. O Palmeiras começa a jogar mais, não conseguimos jogar ali nos erros e tomamos o segundo na bola parada.", disse ele.