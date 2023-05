Fortaleza prepara reclamação à CBF por pênalti marcado para o Palmeiras

Tricolor ficou insatisfeito com penalidade marcada por Wagner do Nascimento Magalhães a favor do Verdão e protestará junto à Comissão de Arbitragem da entidade nacional

Motivo de polêmica na noite da última quarta-feira, 16, o pênalti que gerou o primeiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza também entrará em pauta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF): o Esportes O POVO apurou que o clube do Pici prepara reclamação formal à entidade contra a atuação da arbitragem no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

Aos sete minutos, o árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães, que integra o quadro da Fifa, marcou pênalti após uma disputa de bola entre Caio Alexandre e Rony na área tricolor. A visão do Leão é de que o volante, na verdade, sofreu a falta quando o atacante tentou desarmá-lo.

Além da decisão do árbitro de campo, o Fortaleza também questiona a atuação do árbitro do vídeo no lance, cobrança reforçada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda na entrevista coletiva. O responsável pelo VAR era Rodrigo Nunes de Sá, também do Rio de Janeiro e do quadro da Fifa. A dúvida tricolor é se Nunes de Sá não opinou sobre a jogada ou se Wagner Magalhães recusou a recomendação de checagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A CBF divulga os áudios do VAR em situações que há participação do árbitro de vídeo. Além disso, o presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Seneme, tem realizado semanalmente o quadro "Papo de Arbitragem" na CBF TV para analisar e comentar as decisões dos profissionais do apito nos lances polêmicos das competições nacionais.

Apesar de a própria confederação realizar essa divulgação pública, o Fortaleza não descarta ir à sede da entidade, no Rio de Janeiro, para se reunir com Seneme, ouvir o diálogo entre o árbitro e o VAR, expor insatisfação e ouvir a versão da Comissão de Arbitragem sobre a marcação do pênalti.

O presidente Marcelo Paz já realizou este procedimento em algumas oportunidades, inclusive no ano passado, após o Leão do Pici ser eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, no Maracanã.

Fortaleza: cenário na Copa do Brasil

Com o revés por 3 a 0 no Allianz Parque, o Fortaleza terá de vencer o Palmeiras por três gols de diferença no Castelão, no próximo dia 31, para levar a decisão para os pênaltis. Para avançar de forma direta às oitavas de final, o Tricolor será obrigado a ganhar por quatro gols.