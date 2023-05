Vojvoda vê pênalti "duvidoso" para o Palmeiras: "Não sei por que não foram olhar no VAR"

Tricolor do Pici foi superado pelo Palmeiras em 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 17, no Allianz Parque, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O pênalti dado ao Palmeiras diante do Fortaleza pela Copa do Brasil, onde o Leão foi derrotado em 3 a 0, também foi citado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda na coletiva após a partida. O treinador argentino ressaltou que não gosta de falar ou de reclamar de arbitragem, mas questionou a penalidade máxima dada ao Palestra Itália e classificou ainda o pênalti como "duvidoso".

"Pênalti com muita dúvida. Eu falo muito pouco de arbitragem, e não gosto de falar antes da partida dos árbitros. Somos um time que vai continuar trabalhando, sem pressionar a arbitragem, mas esse pênalti abriu a partida contra um adversário que tem boa qualidade. (...) Sou responsável pelos erros, compreendo a arbitragem, mas o pênalti foi duvidoso. Não sei por que não foram olhar no VAR. Essas coisas, digo sinceramente, não gosto de falar sobre essas coisas antes da partida", falou o técnico.

Com o placar desfavorável, o Tricolor de Aço precisa vencer portrêsgols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória porquatro ou mais gols, o Leão avança direto para as quartas de final. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 31 de maio, na Arena Castelão. (Com João Pedro Oliveira/Especial para O POVO)