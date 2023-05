Thiago Galhardo retorna a Fortaleza e não enfrenta o América-MG

Atacante está com pubalgia e retornou para intensificar trabalho de recuperação. Ele já desfalcou o Leão contra o Grêmio e diante do Palmeiras, mas seguirá fora contra o América-MG

O atacante Thiago Galhardo retornou à Fortaleza antes da delegação tricolor. Por conta de uma pubalgia, o camisa 91 do Leão desfalcou o time contra o Grêmio e diante do Palmeiras e o departamento médico concluiu que ele não terá condições de jogar sábado, 20, contra o América-MG, em Belo Horizonte.

A decisão, portanto, foi antecipar a volta do atleta ao Pici, para que ele pudesse acelerar o tratamento e estar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível. Ele embarcou para Fortaleza nesta quarta-feira, 17, antes mesmo do jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na coletiva após a derrota para o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o jogador: “Galhardo teve que regressar para continuar sua recuperação, acho difícil que possa jogar contra o América Mineiro. Já está fora”.

O comandante do Leão também comentou sobre o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que apareceu no boletim médico do clube com um trauma no pé esquerdo. Ele é tratado como dúvida para o jogo contra o Coelho.

“Quanto ao Pacheco, vamos aguardar a evolução dele. Temos que recuperá-lo em dois dias e depois fazer uma avaliação dos jogadores que jogaram hoje. São oito dias fora de casa”, disse Vojvoda.