Jogadores do Fortaleza contestam pênalti dado ao Palmeiras na Copa do Brasil: "Não houve nada"

Tricolor do Pici foi superado pelo Palmeiras em 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 17, no Allianz Parque, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

A derrota do Fortaleza diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil teve um gosto amargo para a torcida tricolor. Não somente pelo placar de 3 a 0, mas também pela situação do primeiro tento do Palestra Itália.

Aos sete minutos do primeiro tempo, o árbitro assinalou um pênalti para a equipe paulista por uma suposta falta de Caio Alexandre em Rony dentro da área. Em campo, os jogadores do Leão protestaram pela marcação, alegando que o jogador do Palmeiras foi quem deu um 'encontrão' no jogador do Fortaleza e não o contrário.

Na saída de campo, o capitão da equipe, Tinga, contestou a decisão do árbitro. "Jogar aqui é sempre difícil, o Palmeiras impõe o ritmo de jogo. Infelizmente, no pênalti, não houve nada. Foi contato dos dois. Não teve nenhuma maldade do Caio fazer a falta. Não teve, não teve contato. Acho que o VAR podia ter ajudado nisso. Mas não ajudou. Um gol no começo complica. O Palmeiras começa a jogar mais, não conseguimos jogar ali nos erros e tomamos o segundo na bola parada.", disse ele.

Veja lance do pênalti dado ao Palmeiras contra o Fortaleza: