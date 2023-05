Fortaleza volta a perder e a sofrer três gols após 13 partidas

O Fortaleza teve a sequência de invencibilidade interrompida pelo Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 17, no Allianz Parque. O Tricolor não conhecia uma derrota há 13 partidas. A última havia sido na semifinal da Copa do Nordeste.

Aquele Clássico-Rei, curiosamente, também havia sido o último e único jogo em que o Tricolor tinha sofrido três tentos numa só partida. De lá até a ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a meta do Leão só havia sido vazada por mais de um gol duas vezes, contra Ceará e Fluminense, mas ninguém havia repetido os três gols que o Vovô fez no jogo eliminatório pelo Nordestão.

Antes do revés de 3 a 0 para o Palmeiras, o Fortaleza havia saído de campo sem sofrer gols contra o Grêmio e o São Paulo e até chegou ao duelo no Allianz Parque tendo a defesa como um dos pontos altos.

Com mais três gols sofridos, o Tricolor chegou a 28 gols sofridos em 35 jogos, uma média ainda baixa para a temporada.