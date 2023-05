Fortaleza inicia sequência como visitante e enfrenta Grêmio pelo Brasileirão

Leão do Pici terá mudanças na escalação e busca primeira vitória fora de casa contra o Imortal no duelo deste domingo, 14, às 16 horas

Com três jogos seguidos fora de casa pela frente, o Fortaleza inicia a excursão diante do Grêmio, neste domingo, 14, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto na elite nacional, o Leão almeja um triunfo inédito para tentar voltar ao G-4.

O Tricolor do Pici deixou a capital cearense na última sexta-feira, 12, para os compromissos como visitante. Além do Imortal, enfrentará o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil, e o América-MG, no próximo sábado, 20, novamente pelo Brasileirão. Com o calendário cheio, o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá promover mudanças a cada jogo para evitar desgaste dos atletas em meio à rotina de jogos e viagens.

Para o embate tricolor, o Fortaleza ainda não terá o goleiro Fernando Miguel, com estiramento ligamentar em joelho esquerdo, e o zagueiro Benevenuto, que sofreu edema no músculo adutor da coxa direita, além do atacante Pedro Rocha, em período pós-operatório de grave lesão no joelho. Por outro lado, Moisés se recuperou de trauma no pé direito e viajou com a delegação.

As baixas no sistema defensivo causam as maiores dúvidas em relação à escalação do duelo deste domingo. Kozlinski foi titular no empate sem gols com o São Paulo, no qual João Ricardo voltou a ser relacionado após pela lesão. Vojvoda, portanto, terá de decidir entre promover o retorno do camisa 1 ou dar continuidade ao arqueiro ex-Guarani.

Na zaga, além de Benevenuto, o Leão do Pici não terá Brítez, expulso no jogo contra o Tricolor do Morumbi, quinta-feira, 11. Para formar dupla com Titi, Ceballos, Alix Vinícius e Bernardo Schappo são as opções de ofício da posição, além da possibilidade de improvisar Tinga e escalar Dudu na lateral. O setor ofensivo também poderá ter mudanças, com os retornos de Thiago Galhardo e Lucero como titulares.

Com duas vitórias e três empates em cinco jogos no Brasileirão, o Tricolor tentará quebrar mais um tabu sob o comando de Vojvoda: vencer o Grêmio como visitante pela primeira vez na história. Em oito jogos, foram seis derrotas e dois empates.

Do outro lado, com a expectativa de manter o retrospecto favorável, o time gaúcho conta com os retornos do volante Pepê, recuperado de lesão, e do atacante uruguaio Luis Suárez, que tinha sido poupado na derrota para o Palmeiras.

Grêmio x Fortaleza

Grêmio

4-5-1: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Ceballos (Dudu), Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Yago Pikachu (Calebe), Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS

Data: 14/5/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-Fifa/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO