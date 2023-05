Fortaleza vence Botafogo-PB e dorme na liderança do Grupo B do Brasileirão Feminino A2

As Leoas ganharam por 2 a 1 na tarde deste sábado, 13 de maio, no CT Ribamar Bezerra, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2

O Fortaleza é o novo líder do Grupo B do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Na tarde deste sábado, 13 de maio, as Leoas venceram o Botafogo-PB por 2 a 1 e assumiram de maneira provisória a primeira colocação do seu grupo. Musa e Débora (contra) foram as autoras dos gols pelo Tricolor, enquanto Tamara descontou para as visitantes.

Com a vitória, o Fortaleza alcançou 13 pontos em cinco jogos, ultrapassando o até então líder 3B Sport, da Amazônia, que tem 10 pontos e joga neste domingo, 14.

Durante os 90 minutos, a equipe tricolor controlou mais a bola e contou com a criatividade das meias Alanna, Luna e Deise. Mas o primeiro gol partiu pelas beiradas do campo, quando a lateral Fernanda cruzou da esquerda e viu a zagueira adversária jogar contra o próprio patrimônio e abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O marcador voltou à igualdade dois minutos após, quando o Botafogo-PB se jogou para frente. Em jogada da atacante Tamara que, em velocidade, superou a zagueira Lorena e a goleira Kivia para empatar a partida.

Antes da saída para o intervalo, porém, a atacante Natália se deslocou da grande área, fez excelente cruzamento para Musa colocar as Leoas novamente em vantagem. As atletas do Tricolor do Pici ainda balançaram as redes duas vezes no segundo tempo, mas os gols foram anulados pela arbitragem, que assinalou impedimento. Com isso, o placar de 2 a 1 permaneceu até o apito final.

As Leoas voltam a campo no próximo domingo, 21, diante da 3B Sports, no Estádio da Colina, em Manaus, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2.