Com Moisés, Fortaleza viajou para encarar três partidas fora de casa

O Fortaleza embarcou para três jogos fora de casa com 26 jogadores na delegação. O atacante Moisés, que desfalcou o Tricolor diante do São Paulo, entrou na lista de relacionados. Com uma lesão no joelho, porém, o goleiro Fernando Miguel ficou no Pici para realizar tratamento.

O zagueiro Emmanuel Brítez, que vai cumprir suspensão contra o Grêmio, por ter sido expulso contra o São Paulo, viajou porque poderá atuar contra o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil, assim como diante do América-MG, no próximo fim de semana, pela Série A. Ele fará todo o treinamento com o restante do grupo.

Os zagueiros Alix Vinícius e Bernardo Schappo, desta vez, não disputaram a mesma vaga e seguiram ambos com o time para viagem que vai durar uma semana.

A delegação do Leão deixou Fortaleza às 17h20min desta sexta-feira, 12, fará conexão em Brasília e só deve chegar em Porto Alegre nos primeiros minutos do sábado, 13. Domingo, 14, às 16 horas, o Tricolor do Pici encara o Grêmio, pela 6ª rodada da Série A do Brasileiro.

Confira a lista de relacionados do Fortaleza:

Goleiros - Kozlinski, João Ricardo, Bruno Guimarães

Laterais - Tinga, Dudu, Bruno Pacheco

Zagueiros - Brítez, Ceballos, Titi, Alix Vinícius, Bernardo Schappo

Volantes - Zé Welison, Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules

Meias - Pochettino, Calebe, Zanocelo, Lucas Crispim

Atacantes - Pikachu, Thiago Galhardo, Moisés, Romarinho, Romero, Guilherme, Lucero