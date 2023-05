Fortaleza tenta quebrar tabu diante do Grêmio como visitante; veja retrospecto

Em oito jogos fora de casa diante do Imortal, Tricolor saiu com seis derrotas e dois empates. Leão busca primeira vitória neste domingo, às 16 horas

Habituado a quebrar marcas sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza terá mais uma chance de fazer história neste domingo, 14, às 16 horas, em Porto Alegre, pela sexta rodada da Série A: o clube do Pici busca pôr fim ao jejum de nunca ter vencido o Grêmio como visitante.

De acordo com oGol, os dois Tricolores se enfrentaram 18 vezes, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil: 11 vitórias dos gaúchos, quatro empates e três vitórias dos cearenses. Todos os triunfos do Leão foram em Fortaleza: 1 a 0 em 2006, com gol de Rinaldo; 2 a 1 em 2019, tentos de Wellington Paulista e Osvaldo (Paulo Miranda descontou); e 1 a 0 em 2021, graças a Yago Pikachu.

Em solo gaúcho, foram oito embates já disputados, com seis resultados positivos do Grêmio e dois empates. As duas igualdades, aliás, ocorreram nos dois duelos mais recentes: 1 a 1 em 2020, com gols de Osvaldo e Diego Souza; e 0 a 0 em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No novo encontro, o Fortaleza quer repetir feitos já alcançados contra São Paulo e Palmeiras, por exemplo, e bater o Imortal fora de casa pela primeira vez. Na atual edição do Brasileirão, o Leão soma nove pontos em cinco jogos (duas vitórias e dois empates), enquanto o Grêmio conquistou sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas).

Sobre o assunto Tinga afirma que Fortaleza encara sequência de partidas fora com foco jogo a jogo

Com Moisés, Fortaleza viajou para encarar três partidas fora de casa

Visitante nos próximos três jogos, Fortaleza passará mais de uma semana fora de casa

Confira o retrospecto de Grêmio x Fortaleza (Leão como visitante):