Tinga afirma que Fortaleza encara sequência de partidas fora com foco jogo a jogo

Tricolor vai encarar Grêmio no domingo, pela Série A; Palmeiras na quarta-feira, pela Copa do Brasil e América-MG novamente pelo Brasileirão

Capitão do Fortaleza, o lateral-direito Tinga falou sobre a sequência de partidas fora de casa que o Tricolor tem pela frente. O jogador afirmou que isso é consequência do Leão disputar três competições importantes de forma paralela, mas que o foco precisa ser dividido entre cada desafio.

"A gente está na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Brasileirão, então sabemos que vão ter muitos jogos e viagens, isso é importante para o grupo também, mas nossa intenção é tentar pontuar o máximo possível, vencer os dois jogos do Campeonato Brasileiro e fazer um grande resultado contra o Palmeiras, porém a gente tem que pensar jogo a jogo. Primeiro é pensar em Porto Alegre, contra o Grêmio, fazer um grande jogo para conseguir se manter na parte de cima (da classificação), (vai ser um) jogo dificílimo; e depois pensar na Copa do Brasil e depois no América-MG”, disse, em entrevista no embarque do time, nesta sexta-feira, 12.

O camisa dois comentou que o fato da delegação ter ido com 26 jogadores tem a ver com o fato de alguns atletas estarem retornando de lesão e também de suspensões, como a de Brítez, que não poderá enfrentar o Grêmio, mas pode jogar diante de Palmeiras e América-MG.

Questionado sobre o bom momento do Fortaleza, que está invicto há doze jogos, Tinga fez um paralelo com o início da Série A do ano passado para ressaltar que a situação é, de fato, favorável, mas o lateral também reconhece que há margem para melhorar.

"Se for pensar no ano passado, está muito bom, mas a gente sabe que poderia ter vencido os dois jogos em casa, essa foi uma das coisas que a gente conversamos. Sabíamos da dificuldade que ia ser, mas estamos convictos que podemos fazer melhor, ainda mais fora de casa, que a gente está jogando bem também. O adversário tenta pressionar, estamos conseguindo sair das pressões e isso tá sendo muito bom. Esperamos fazer um grande jogo", analisou.

A boa fase do Leão reflete diretamente no comportamento dos adversários, segundo Tinga. "Todos os adversários que a gente está enfrentando estão nos respeitando muito, por conta do que estamos fazendo, pensando jogo a jogo, pensando no adversário, não focando em outros jogos", afirmou.