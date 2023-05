Visitante nos próximos três jogos, Fortaleza passará mais de uma semana fora de casa

O Leão do Pici embarca para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio, na tarde desta sexta-feira, 12. A volta para a capital cearense acontecerá apenas no dia 20 (sábado), após o duelo diante do América-MG

Após o empate em 0 a 0 com o São Paulo, na noite desta quinta-feira, 11, pela quinta rodada da Série A do Brasileirão, o Fortaleza terá uma intensa sequência de jogos fora de casa. Nos próximos oito dias, o Leão irá enfrentar o Grêmio-RS, Palmeiras-SP e América-MG como visitante.

De olho no Imortal, primeiro adversário nesta série de jogos como visitante, o Leão já embarca para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e local do jogo, na tarde desta sexta-feira, 12. As duas equipes se enfrentam no domingo, 14, às 16 horas, na Arena do Grêmio.

Na segunda-feira, 15, dia seguinte ao duelo contra o Tricolor Gaúcho, o Leão do Pici partirá para São Paulo, onde irá enfrentar o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola começa a rolar a partir das 19 horas, na quarta-feira, 17, no Allianz Parque.

O terceiro e último compromisso fora de casa do escrete vermelho-azul-e-branco será em Belo Horizonte. Na próxima sexta-feira, 19, o Fortaleza pegará mais um avião, desta vez para a capital de Minas Gerais. No sábado, 20, às 18h30min, o time cearense encara o América-MG, pelo Brasileirão.

A volta do elenco leonino para a capital cearense está prevista para sábado, logo após o confronto diante do Coelho, ou seja, oito dias depois do primeiro voo, que teve Porto Alegre como destino.

