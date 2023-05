Fortaleza está entre os três times ainda invictos na Série A

Clube tem 9 pontos e ocupa o 6º lugar na classificação, com duas vitórias e três empates

Após o empate em 0 a 0 contra o São Paulo-SP na última quinta-feira, 11, no Castelão, o Fortaleza chegou a nove pontos e continua sem derrotas no torneio nacional. São duas vitórias e três empates em cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos.

Na estreia, o Leão ficou no empate em 1 a 1 com o Internacional-RS, em casa. Em seguida, visitou o Coritiba e ganhou por 3 a 0. Na terceira rodada, recebeu o Fluminense e, com grande produção ofensiva, conquistou o triunfo por 4 a 2.

Na quarta rodada, o Tricolor do Pici chegou a abrir o placar contra o Corinthians em São Paulo, mas empatou em 1 a 1. O empate contra o São Paulo, na quinta rodada, garantiu a manutenção da sequência invicta da equipe.

A última derrota sofrida pelo Fortaleza, contabilizando todas as competições, foi no dia 29 de março, quando o time perdeu para o Ceará por 3 a 2, pela semifinal da Copa do Nordeste. Desde então, foram disputadas 12 partidas, totalizando oito vitórias e quatro empates.

Os outros clubes invictos no certame nacional são Botafogo-RJ e Palmeiras-SP. O Botafogo lidera a competição com cinco vitórias e 15 pontos, enquanto que o Palmeiras é vice-líder com quatro vitórias e um empate, tendo 13 pontos.

O compromisso seguinte do Leão na Série A é no próximo domingo, 14, às 16 horas, contra o Grêmio-RS no Sul. Na quarta-feira, 17, às 19 horas, o time visita o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

0 a 0 põe fim à sequência de partidas com gols

O empate em 0 a 0 contra o São Paulo na Arena Castelão finalizou uma longa sequência do Fortaleza marcando gols. Nas últimas 17 partidas disputadas antes desse duelo, o Leão havia balançado as redes adversárias ao menos uma vez.

A última ocasião na qual o clube tinha passado em branco no marcador foi contra o Cerro Porteño, na Arena Castelão, em encontro válido pela primeira partida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores.

Na temporada, o time do Pici totaliza 76 gols e tem o ataque mais goleador do futebol brasileiro.