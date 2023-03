Fortaleza anuncia zagueiro Bernardo Schappo até 2026

O jogador de 24 anos chega ao Leão do Pici em definitivo e com vínculo válido por quatro temporadas

O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Bernardo Schappo na tarde desta sexta-feira, 31. Conforme antecipou o Esportes O POVO, o jogador de 24 anos chega ao Leão do Pici em definitivo e com vínculo válido até 31 de dezembro de 2026.

Na negociação, o Leão do Pici adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 1,8 milhão junto ao Ituano. O defensor era alvo de interesse de outros clubes brasileiros, mas o time tricolor levou a melhor.

"É uma contratação que de fato vem reforçar a equipe e a gente está feliz, e ele demonstrou a vontade de vim pro clube. Ele escolheu o Fortaleza, teve esse desejo, tinha outros clubes interessados, mas agora é jogador do Fortaleza", comentou o presidente Marcelo Paz.

Bernardo Schappo era titular absoluto do escrete rubro-negro e soma 13 partidas nesta temporada. O zagueiro é cria do próprio Ituano, único time da carreira até então. A partir de 2021, ganhou espaço na equipe principal e foi titular em boa parte da campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro, atuando 17 vezes e anotando um tento. No ano passado, entre Paulistão e Série B, atuou 34 vezes e marcou três gols.

Schappo poderá atuar pelo Leão do Pici na Copa Sul-Americana e na Série A do Campeonato Brasileiro — já atuou na Copa do Brasil pelo Ituano.

FICHA TÉCNICA

Nome: Bernardo Schappo

Data de nascimento: 22/03/1999 - 24 anos

Posição: Zagueiro

Altura: 1,91cm

Naturalidade: Antônio Carlos/SC

Clubes: Ituano-SP e Fortaleza.

