Fortaleza já garantiu quase R$ 1,5 milhão com vitórias na Sul-Americana

Leão do Pici venceu mais uma partida nesta quinta-feira, 4, e chegou ao seu terceiro triunfo na fase de grupos do torneio

O Fortaleza vem fazendo uma campanha irretocável na Copa Sul-Americana até então. Nesta quinta-feira, 4, o time tricolor chegou ao seu terceiro triunfo no torneio após golear o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por 6 a 1.

Anteriormente, o Leão já havia vencido as partidas diante do Palestino-CHI e San Lorenzo-ARG. Com 100% de aproveitamento, a equipe também vem faturando uma boa quantia na competição continental.

Isso porque as três vitórias tricolores renderam US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhões) aos cofres do clube. Neste ano, o vencedor de cada jogo na fase de grupos da Sula recebe US$ 100 mil pagos pela Conmebol.

Além desse valor, o Fortaleza também receberá US$ 900 mil (cerca de R$ 4,4 milhões) pela participação nessa etapa do certame.

Líder do Grupo H com nove pontos, o time de Vojvoda ainda tem três jogos a serem disputados. Em casa, enfrenta o San Lorenzo na próxima rodada. Depois, visita Estudiantes de Mérida e Palestino.

Confira as cotas da Sul-Americana 2023: