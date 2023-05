Fortaleza chega a 75 gols na temporada e tem ataque mais goleador do Brasil

O Fortaleza segue com o ataque mais goleador do Brasil. Na noite desta quinta-feira, 4, o Tricolor do Pici aumentou ainda mais a vantagem na liderança do ranking dos times brasileiros com mais gols marcados em 2023. Com a sonora goleada por 6 a 1 diante do Estudiantes de Mérida, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, a equipe chegou a 75 tentos no ano.



O time comandado por Juan Pablo Vojvoda alcançou a marca em 31 partidas disputadas na temporada. Assim, possui média de 2,4 gols por jogo. Em 2023, o escrete vermelho azul-e-branco soma, até o momento, nove goleadas por quatro ou mais tentos neste ano.



Na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense foram 42 gols anotados ao todo, 21 em cada. Pela Série A, até o momento, são oito tentos feitos, assim como na Copa do Brasil. Na Libertadores, o time balançou as redes em cinco oportunidades, enquanto na Sul-Americana já soma 12 gols até agora.



O segundo colocado na lista é o Sport com 66 tentos. Entre os times da Série A, além do Fortaleza, apenas o Flamengo aparece nas primeiras posições, sendo o terceiro no ranking, com 56. Na sequência, estão ABC-RN, com 55; Ceará e CRB, ambos com 50.



Os protagonistas do ataque tricolor são os atacantes Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero. O camisa 91 se isolou na artilharia do Leão com 13 gols. O centroavante, por sua vez, acumula 12 tentos, mas segue no departamento médico desde o último dia 20, quando sofreu lesão contra o San Lorenzo. Os tentos da dupla representam 33,3% do total de gols do clube no ano.



Próximo desafio



O Fortaleza terá a chance de ampliar a marca na próxima segunda-feira, 8, quando encara o Corinthians. As equipes se enfrentam às 20 horas, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.