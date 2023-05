Fortaleza é o time da Série A com mais vitórias na temporada de 2023

São 75 gols do Fortaleza em 2023, que tem o ataque mais goleador do futebol brasileiro: 21 no Estadual, 21 na Copa do Nordeste, 12 na Sul-Americana, oito no Brasileirão, oito na Copa do Brasil e cinco na Libertadores

Após a vitória contra o Estudiantes de Mérida-VEN por 6 a 1 na última quinta-feira, 4, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza alcançou a marca de 21 triunfos em 31 jogos nesta temporada. O Leão tem a liderança no ranking de vitórias entre equipes da Série A no ano de 2023. Além dos resultados positivos, o Tricolor do Pici soma quatro empates e seis derrotas.

O time comandado por Vojvoda já havia marcado seis gols no mesmo jogo neste ano em outras duas ocasiões: 6 a 1 contra o Atlético Cearense, pelo Campeonato Cearense, e 6 a 1 contra o Águia de Marabá-PA, pela Copa do Brasil.

São 75 gols do Fortaleza em 2023, que tem o ataque mais goleador do futebol brasileiro: 21 no Estadual, 21 na Copa do Nordeste, 12 na Sul-Americana, oito no Brasileirão, oito na Copa do Brasil e cinco na Libertadores. Em segundo colocado no ranking está o Sport-PE, com 66 tentos.

Entre os times da Série A com mais vitórias na temporada de 2023, o Athletico-PR é o segundo colocado com 19. Completa o top-3 a equipe do Goiás, com 18.

Fortaleza busca liderança no Brasileirão

O próximo compromisso do clube do Pici é contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será na segunda-feira, 8, às 20 horas, em São Paulo. A equipe cearense está na vice-colocação do torneio, com duas vitórias e um empate. Foram oito gols marcados, melhor marca da competição, além de três sofridos.

Uma vitória pode colocar o Leão na liderança do torneio, dependendo do resultado do Botafogo, que está em 1º e recebe o Atlético-MG.

O Fortaleza enfrentou o Corinthians em 28 ocasiões. Foram quatro triunfos, seis empates e 18 derrotas. O time cearense busca sua primeira vitória contra o rival paulista fora de casa na história do embate.

Veja a lista de clubes da Série A com mais vitórias em 2023:

1º: Fortaleza - 21 em 31 jogos

2º: Athletico-PR - 19 em 25 jogos

3º: Goiás-GO - 18 em 30 jogos

4º: Fluminense-RJ - 17 em 23 jogos

Grêmio-RS - 17 em 23 jogos

Palmeiras-SP - 17 em 25 jogos

5º: Botafogo-RJ - 16 em 25 jogos

Bahia-BA - 16 em 28 jogos