Fortaleza pode garantir classificação antecipada na Sula na próxima rodada; entenda

O Fortaleza tem sido, até o momento, impecável na Copa Sul-Americana. Com 100% de aproveitamento no torneio continental, o Tricolor do Pici acumula três vitórias em três jogos e pode confirmar a classificação antecipada como líder da chave já na próxima rodada.

No cenário atual, o Leão figura como líder isolado do Grupo H, com nove pontos, cinco a mais que San Lorenzo-ARG e Palestino-CHI. Na próxima rodada do certame, o Fortaleza encara o clube argentino, em duelo que acontecerá no dia 24, na Arena Castelão. Caso o Tricolor vença o "El Ciclón", a situação fica muito favorável.

Neste panorama de vitória do Fortaleza, basta que o Palestino-CHI não vença seu jogo contra o Estudiantes de Mérida-VEN — duelo este que acontece na Venezuela — para que o time cearense confirme a classificação antecipada às oitavas de final da Sula. Um empate entre os dois clubes, por exemplo, é o suficiente.

Caso Fortaleza e Palestino vençam, a diferença entre os clubes continuará sendo de cinco pontos, o que impede a classificação antecipada, já que o clube chileno ainda terá possibilidades matemáticas para ultrapassar o Tricolor. Na penúltima rodada, porém, um simples triunfo do Leão sobre o Estudiantes de Mérida na Venezuela confirmará a primeira colocação e a vaga na fase seguinte da Sula.