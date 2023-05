Com feitos históricos, Vojvoda completa dois anos no comando do Fortaleza

Ídolo da torcida tricolor, treinador argentino acumula bons números e títulos à frente do Leão do Pici

Há dois anos, no dia 4 de maio de 2021, o técnico Juan Pablo Vojvoda era anunciado como técnico do Fortaleza. Com chegada cercada de desconfiança, o argentino conquistou a torcida tricolor em curto espaço de tempo e hoje é considerado por muitos como o maior treinador da história do clube.

Em dois anos de trabalho, Vojvoda acumula números expressivos à frente do Leão do Pici. São 151 jogos, sendo 78 vitórias, 33 empates e 40 derrotas. Porém, o que mais chama atenção são os feitos do comandante, seja títulos ou campanhas históricas.

Pelo Fortaleza, o argentino se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 2022 e do Campeonato Cearense em 2021, 2022 e 2023. Além disso, realizou campanhas memoráveis no Campeonato Brasileiro em 2021 e 2022.

No primeiro ano, conquistou a quarta colocação e levou o time para a Libertadores pela primeira vez na história. Já na edição seguinte, levou o Leão para a Pré-Libertadores após uma arrancada surpreendente. Na ocasião, o time foi lanterna no 1º turno e encerrou o torneio na oitava colocação.

Ademais, Vojvoda ainda fez boas campanhas na Copa do Brasil. Em 2021, conseguiu o melhor desempenho da equipe na história da competição ao chegar até as semifinais. Em 2022, parou nas quartas de final.

Já na Libertadores, levou o Fortaleza até as oitavas de final em 2022. Na oportunidade, se classificou em segundo lugar no seu grupo. Em 2023, caiu na fase preliminar e agora disputa a Copa Sul-Americana.

Com números incontestáveis e grandes conquistas, Vojvoda se tornou ídolo da torcida tricolor. Não à toa foi homenageado pelos torcedores em um mosaico executado na 36ª rodada do Brasileirão 2022.

O argentino tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2024 e, recentemente, se tornou o terceiro treinador com mais jogos à frente do clube.

