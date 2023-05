Galhardo volta a se isolar na artilharia do Fortaleza em 2023; veja números

Atacante marcou na goleada do Tricolor sobre o Estudiantes de Mérida, pela Copa Sul-Americana e descolou do argentino Juan Martín Lucero

O atacante Thiago Galhardo voltou a se isolar na artilharia do Fortaleza em 2023. Com o gol marcado sobre o Estudiantes de Mérida-VEN, na noite desta quinta-feira, 4, pela Copa Sul-Americana, ele chegou a 13 tentos e descolou de Lucero, que tem 12.

No final de março, Galhardo havia sido ultrapassado pelo argentino, que chegou a abrir vantagem na disputa interna pelo posto de maior goleador do Tricolor na temporada, mas com quatro gols nos últimos cinco jogos — enquanto Lucero não marca desde o começo de abril —, o camisa 91 retomou a condição de artilheiro isolado do Fortaleza.

+Goleiro João Ricardo, do Fortaleza, inicia transição, mas Lucero segue no DM

Além de 13 tentos, Galhardo também foi autor de três assistências, tendo participado diretamente de 16 gols em 27 partidas disputadas. Lucero é o vice-artilheiro, com 12 gols e seis assistências.

A terceira posição agora é dividida entre Pikachu e Silvio Romero. O “Chino” também marcou na goleada por 6 a 1 sobre o Estudiantes de Mérida e chegou a seis gols, assim como o camisa 22.

Artilheiros do Fortaleza em 2023: