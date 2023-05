Próximo de passar Ceni em jogos no Fortaleza, Vojvoda diz: "Maior respeito por ele"

No dia que completou dois anos no Tricolor, o técnico argentino venceu o Estudiantes de Mérida por 6 a 1 e, em coletiva, exaltou a história de Rogério Ceni no clube cearense

O técnico Juan Pablo Vojvoda completou dois anos de Fortaleza nesta quinta-feira, 4, e se aproximou de igualar e, por consequência, ultrapassar Rogério Ceni em quantidade de jogos no comando da equipe. Em coletiva após a vitória por 6 a 1 sobre o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana, o argentino valorizou a história do ex-goleiro no Tricolor do Pici.

“Quanto a Rogério, eu tenho o maior respeito por ele. Ele conseguiu algo importante, como elevar o patamar (do clube). Ele trouxe ideias importantes para o clube. Então deixo meu reconhecimento a ele, por ter conseguido um acesso da Série B para Série A. E bom, ele marcou um caminho. Isso para mim é importante. Acho que foi uma pessoa importante para este presente também.”

Com o duelo diante da equipe venezuelana, Vojvoda completou a partida de número 152 no escrete vermelho-azul-e-branco e ficou a apenas um jogo de igualar Rogério Ceni, ex-treinador do clube. Ao todo, o atual comandante do Leão venceu 79 vezes, empatou 33 e perdeu 40.

Vojvoda também reservou um pedaço da resposta para agradecer aos demais funcionários do Leão do Pici pelos dois anos de parceria, até aqui. O técnico exaltou os membros de outras áreas, e afirmou que a união torna o clube mais forte.

“Gosto pouco de falar de mim. Tudo isso é possível se trabalharmos juntos. Este clube cresce porque ninguém é mais que o outro. Juntos somos melhores. Cada um em sua área, seja diretoria, Cifec, funcionários, cada um é importante em seu devido momento. Então fica o meu agradecimento por estes dois anos a cada um deles.”