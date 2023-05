Fortaleza lança nova camisa para temporada 2023; veja fotos

O valor da camisa varia de R$ 269,99 (juvenil) até R$ 289,99 (adulto), com desconto para os sócios-torcedores, e pode ser adquirida no site do clube e nas lojas físicas

O Fortaleza apresentou nesta quarta-feira, 3, a nova camisa para a temporada: a Tradição 2023. A linha de uniformes é fruto da parceria com a Volt Sport, fornecedora brasileira de material esportivo. O manto tricolor já está disponível para a compra nas lojas físicas e no site do clube.

O novo uniforme segue com as tradicionais faixas horizontais em vermelho, azul e branco. O escudo vem em 3D texturizado. A gola polo e as mangas contam com acabamento nas cores do Leão do Pici.

“O projeto da Leão 1918 é um case de sucesso e jamais será esquecido pelo Fortaleza. A ideia é agregar tudo o que construímos nos últimos anos com uma das empresas que mais cresce no futebol brasileiro. O contrato com a Volt tem garantias financeiras importantes ao Clube. Pude conhecer a fábrica e ver o potencial da marca perante ao mercado brasileiro. Estamos muito animados com este início e tenho certeza que o torcedor vai gostar dos materiais”, comentou Marcelo Paz sobre a parceria do Fortaleza com a Volt ao site oficial do clube.



A "Tradição 2023" conta ainda com a tecnologia dry ray, com propriedades de controle térmico, proteção contra raios ultravioletas e bactérias. A Volt também apresentou os três uniformes de goleiro para a temporada, nas cores azul claro, amarelo e rosa.



Onde adquirir?



As novas camisas já estão à venda em todas as lojas do Fortaleza e também no site leao1918.com.br. O valor da camisa varia de R$ 269,99 (juvenil) até R$ 289,99 (adulto), com desconto para os sócios-torcedores.



