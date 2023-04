Vojvoda se torna o 3º técnico com mais jogos na história do Fortaleza

Treinador completou 150 jogos no comando técnico do Tricolor do Pici e ultrapassou Caiçara

Além da classificação do Fortaleza para as oitavas de final da Copa do Brasil, Vojvoda tem outro motivo para comemorar. O treinador completou 150 jogos sob o comando do Tricolor do Pici. Com isso, marca ainda mais seu nome na história do clube ao se tornar o terceiro técnico com mais partidas pelo Leão.



O argentino alcançou o feito na vitória por 2 a 0 diante do Águia de Marabá, nesta quarta-feira, 26, pela terceira fase da Copa do Brasil. Assim, ultrapassou Caiçara, que treinou o escrete vermelho-azul-e-branco em 149 embates.



Ainda nesta temporada, Juan Pablo Vojvoda ainda poderá passar outro ex-treinador do Fortaleza em número de jogos pelo clube. Trata-se de Rogério Ceni, que comandou o time em 153 ocasiões e também marcou seu nome na história do Leão.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Competição que o Fortaleza gosta", diz Vojvoda após classificação na Copa do Brasil

Sem sofrer gols, Fortaleza vence três jogos seguidos como visitante

Zanocelo celebra primeiro gol com a camisa do Fortaleza: "Mais feliz por ser em Belém"

O treinador chegou ao Pici em maio de 2021. Neste período, acumula 77 vitórias, 33 empates e 40 derrotas, com 58, 6% de aproveitamento. A equipe marcou 246 gols e sofreu 140 com Vojvoda no comando. Os dados são do site de estatísticas OGol.



Pelo Tricolor, o argentino conquistou os primeiros títulos da carreira. Em sua terceira temporada, o treinador foi tricampeão do Campeonato Cearense e levou a taça da Copa do Nordeste de forma invicta em 2022.



Além dos títulos, Vojvoda também realizou grandes feitos no Leão do Pici. O treinador levou o time às semifinais da Copa do Brasil em 2021 e às quartas da competição no ano passado. O técnico também classificou o clube para disputar a Copa Libertadores em duas edições seguidas, sendo as primeiras na história da equipe. Com o argentino à frente do time, o Fortaleza também se tornou o primeiro clube nordestino a terminar no G4 do Brasileirão na era dos pontos corridos, em 2021



Confira o top-5 dos técnicos mais longevos no Fortaleza:



1º) Moésio Gomes - 229 partidas

2º) Rogério Ceni - 153 partidas

3º) Vojvoda - 150 partidas

4º) Caiçara - 149 partidas

5º) Ferdinando Teixeira - 139 partidas



Tags