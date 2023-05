Fortaleza divulga balanço com recorde de superávit e maior arrecadação do Nordeste

Tricolor teve, em 2022, mais que o dobro do lucro de 2021, devido à faturamento líquido de mais de R$ 243 milhões, algo nunca alcançado antes por clubes nordestinos

O Fortaleza superou o próprio recorde e pelo segundo ano consecutivo apresentou o maior superávit da história do futebol cearense. Além disso, a arrecadação do Tricolor em 2022 foi a maior de um clube nordestino na história.

De acordo com o balanço financeiro divulgado pelo clube, nesta segunda-feira, 1º de maio, o Fortaleza fechou 2022 com um lucro de R$ 32.280.844,84. O valor é mais que o dobro do superávit de 2021 (R$ 15.300.604,64).

O saldo é fruto da diferença entre a receita operacional líquida, no valor de R$ 243.150.621,77 pelos custos e despesas, calculados em R$ 208.302.391,62, acrescidos de R$ 2.567.385,31, correspondentes a juros e outras situações bancárias (totalizando R$ 210.869.777).

A arrecadação líquida superior a R$ 243 milhões — o valor bruto ultrapassou 267 milhões —, coloca o Fortaleza na primeira posição de clube nordestino com maior faturamento anual na história, segundo levantamento do jornalista Cássio Zirpoli. O líder era o Bahia, com mais de R$ 208 milhões de arrecadação bruta, referente a 2021.

Foi a segunda temporada consecutiva de superávit do Fortaleza — a temporada 2020 foi prejudicada pela pandemia do novo coronavírus — e o quarto dos últimos dez anos.

Detalhamento

A maior fonte de arrecadação do Fortaleza foi com direitos de transmissão de jogos, que superou os R$ 56 milhões (56.485.327,05). As premiações por performance em campo vieram logo atrás, rendendo mais de R$ 36 milhões (36.391.570,01).

Quase empatado, mas na terceira posição, ficou o programa de sócios-torcedores, com faturamento na casa dos R$ 35 milhões (35.305.214,78).

Tendo levado mais de um milhão em público ao Castelão em 2022, o Tricolor arrecadou com rendas de jogos o valor de R$ 18.527.496,53.



