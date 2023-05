Fortaleza no sorteio da Copa do Brasil 2023 ao vivo: acompanhe

Além do Fortaleza, estão em disputa na competição os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport

O Fortaleza conhecerá nesta terça-feira, 2, o seu próximo adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio que definirá os confrontos desta fase da competição ocorrerá a partir das 13 horas e será transmitido ao vivo no canal da CBF no Youtube (veja abaixo).

O sorteio das oitavas de final não tem restrição de chaveamento. Portanto, os 16 clubes classificados para esta etapa do certame nacional estarão no mesmo pote e podem se enfrentar. Além do Fortaleza, estão em disputa na competição os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport.

Após a definição dos confrontos, a CBF fará o sorteio dos mandos de campo das partidas. Os jogos das oitavas de final estão previstos para as semanas dos dias 17 e 31 de maio.

Oitavas de final da Copa do Brasil: jogos de ida e volta

As oitavas de final são disputadas em partidas de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares nos dois confrontos, a classificação será decidida nos pênaltis.

Para as quartas de final, a CBF fará um novo sorteio para definir os novos confrontos. Entretanto, a partir desta fase, será feito também todo o chaveamento até a final da competição.

Campanha do Fortaleza na Copa do Brasil 2023

Vindo da Libertadores, o Fortaleza iniciou na Copa do Brasil a partir da terceira fase. O time do Pici superou o Águia de Marabá para se classificar para as oitavas de final.

Na partida da ida, o Tricolor goleou o rival paraense no Castelão por 6 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Dudu, Ceballos, Guilherme, Pikachu e Galhardo, este duas vezes.

No jogo da volta, o Leão entrou em campo no estádio Zinho de Oliveira com uma equipe reserva e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Romarinho e Zanocelo.

Premiação da Copa do Brasil: Fortaleza faturou mais de R$ 3 milhões

A Copa do Brasil distribui cotas milionárias para os clubes participantes. Ao todo, são R$ 420 milhões distribuídos em cotas da primeira fase a final. O Fortaleza acumula R$ 5,4 milhões até agora na competição. Pela participação na terceira fase, o clube recebeu R$ 2,1 milhões. A classificação para as oitavas de final garantiu mais R$ 3,3 milhões aos cofres da agremiação do Pici.



Os clubes que chegarem nas quartas de final receberão R$ 4,3 milhões de cota. Nas semifinais, a premiação é de R$ 9 milhões.

O campeão da Copa do Brasil 2023 receberá R$ 70 milhões, enquanto o vice, R$ 30 milhões.

