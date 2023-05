Vojvoda diz que Schappo ganha rodagem nos treinos e garante: "vai ter possibilidade"

Técnico do Fortaleza falou, em coletiva, sobre o fato do zagueiro, contratado no fim de março, sequer ter sido relacionado em um mês todo no Pici

Um dos últimos reforços contratados pelo Fortaleza, o zagueiro Bernardo Schappo completou um mês no Pici e ainda não foi relacionado para nenhuma partida, apesar de treinar normalmente com o restante do grupo.

Em coletiva concedida após a vitória do Tricolor sobre o Fluminense, pela Série A do Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi questionado sobre o assunto e afastou qualquer hipótese de problema físico ou de saúde por parte do atleta. A situação, segundo o comandante do Leão, tem mais a ver com espaço e mais tempo de treinamento.

"Eu posso escolher somente 23 jogadores (para uma partida). O Bernardo chegou no último momento, junto com Zanocelo, e neste momento estou escolhendo outros dois jogadores para ir entre os relacionados. Ele continua trabalhando, é um jogador jovem e temos que ainda dar rodagem nos treinos (para ele). Vai ter possibilidade, como todos”, disse Vojvoda.

Citado pelo treinador, o volante Zanocelo já estreou pelo Fortaleza e fez até gol. Ele teve três oportunidades em campo e ficou no banco em outras três partidas.

No período em que Schappo está no Fortaleza, o Tricolor disputou nove partidas e ele não ganhou espaço nem mesmo no jogo de volta contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, quando a situação já estava resolvida.

A diretoria do Fortaleza investiu R$ 1,8 milhão na compra de 70% dos direitos econômicos de Bernardo Schappo, que tem 24 anos. O vínculo dele com o Tricolor vai até 2026.

