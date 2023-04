Classificado, Fortaleza recebe mais R$ 3,3 milhões na Copa do Brasil; veja valor total

Ao todo, o Leão do Pici já faturou R$ 5,4 milhões com a disputa da Copa do Brasil em 2023

O Fortaleza confirmou mais um importante resultado na noite desta quarta-feira, 26. O Leão voltou a vencer o Águia de Marabá, desta vez por 2 a 0, no Estádio Mangueirão, no Pará, e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, além de seguir na competição, a equipe ainda faturou R$ 3,3 milhões para os cofres.

Por ter garantido vaga nas oitavas e ter disputado a terceira fase da Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco acumula um montante de R$ 5,4 milhões. Este valor pode aumentar de forma considerável caso o Tricolor do Pici se classifique para as quartas de final, já que a cota de participação nesta parte do torneio é de R$ 4,3 milhões.

O próximo adversário da equipe cearense na Copa do Brasil ainda está indefinido. Os confrontos das oitavas serão sorteados após os jogos da terceira fase, que serão encerrados na noite desta quinta-feira, 27, com jogos entre Bahia x Volta Redonda-RJ, Botafogo-RJ x Ypiranga-RS, CSA-AL x Internacional-RS e Grêmio-RS x ABC-RN.

Confira os valores para cada fase da competição

1ª fase



Grupo I – R$ 1,4 milhão

Grupo II – R$ 1,25 milhão

Grupo III – R$ 750 mil



2ª fase



Grupo I – R$ 1,7 milhão

Grupo II – R$ 1,4 milhão

Grupo III – R$ 900 mil



3ª fase



R$ 2,1 milhões



Oitavas de final



R$ 3,3 milhões



Quartas de final



R$ 4,3 milhões



Semifinais



R$ 9 milhões



Vice-campeão



R$ 30 milhões



Campeão



R$ 70 milhões



*A partir da terceira fase todos os clubes passam a ganhar o mesmo valor



