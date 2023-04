Na Argentina, Fortaleza encara San Lorenzo para manter liderança na Sul-Americana

Duelo em Buenos Aires marca o encontro entre líder e vice-líder do Grupo H do torneio continental. Vitória tricolor contra "El Ciclón" isolaria o Fortaleza no topo da chave

O Fortaleza entra em campo com o objetivo de manter a liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana. Para isso, terá pela frente o adversário mais difícil da chave, o San Lorenzo, da Argentina. O duelo, que vale o topo da classificação, está marcado para esta quinta-feira, 20, às 19 horas, no Estádio Pedro Bidegain, conhecido como El Nuevo Gasómetro, pela segunda rodada da competição internacional.



O confronto marca o encontro entre líder e vice-líder da chave. O Tricolor do Pici ocupa a primeira colocação com três pontos e quatro gols de saldo após golear o Palestino-CHI na estreia. O San Lorenzo, por sua vez, vem logo atrás, também com três pontos, mas um saldo menor, de um tento.



Uma vitória tricolor contra “El Ciclón” isolaria o Fortaleza na liderança do Grupo H. A vantagem é fundamental em termos de classificação, uma vez que somente os líderes de cada chave avançam direto para as oitavas de final — os segundos colocados jogam playoffs com os terceiros da Libertadores.



O escrete vermelho-azul-e-branco chega para a partida após empate diante do Internacional na estreia da Série A. Para o embate, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com um dos principais destaques do time na temporada: o atacante Thiago Galhardo, vice-artilheiro da equipe, com 11 gols, sofreu um trauma nos arcos costais do lado direito. Com isso, o treinador será obrigado a promover modificações na escalação.

Com a ausência do camisa 91, o técnico argentino deverá mudar o esquema tático, e a equipe deve começar a partida com quatro jogadores no setor de meio de campo e apenas Moisés e Lucero no ataque. Assim, Vojvoda poderá optar por três volantes, com Hércules ao lado de Lucas Sasha e Caio Alexandre; ou escalar Pochettino como meia de criação. O restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Colorado.



O “time do Papa” vem de um empate sem gols diante do Talleres, pelo Campeonato Argentino. Para o embate, o San Lorenzo não deve contar com um dos seus principais meias. O jogador Jalil Elías sofreu uma fratura no nariz e traumatismo craniano no duelo contra o Albiazul no último domingo, 16, e não deve estar disponível.



O técnico Rubén Insúa terá dores de cabeça para armar o setor de meio de campo, uma vez que não terá os principais substitutos à disposição. Carlos Sánchez foi expulso na primeira rodada do torneio na vitória diante do Estudiantes de Mérida e cumpre suspensão. Já Agustín Martegani e Elían Irala estão no departamento médico. O primeiro se recupera de uma torção no tornozelo, enquanto o camisa 58 está com dengue.



O zagueiro Titi destacou que um triunfo é essencial para os objetivos leoninos no torneio. “Sabemos da importância, da grandeza do jogo. Temos um adversário difícil. Mas estamos preparados para vencê-los. Esse jogo é importantíssimo para as nossas pretensões. A cada jogo a gente vem sempre falando que é o mais difícil. Temos certeza que estamos preparados para fazer um grande jogo e voltar de lá com o resultado positivo”, ressaltou em entrevista antes do embarque para Buenos Aires.

San Lorenzo-ARG x Fortaleza



San Lorenzo-ARG

4-3-3: Batalla; Pérez, Gatonni e Sánchez; Giay, Barrios, Elías e Braida; Leguizamón, Vombergar e Bareiro. Téc: Rubén Insúa

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Calebe e Pochettino (Hércules); Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires-ARG

Data: 20/4/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Esteban Ostojich-URU

Assistentes: Richard Trinidad-URU e Horacio Ferreiro-URU

VAR: Antônio Garcia-URU

Transmissão: ESPN, Star+, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

