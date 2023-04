Fortaleza não deve contar com Thiago Galhardo para jogo contra o San Lorenzo-ARG

Atacante trata de um trauma nas costelas, do lado direito, e deve ficar alguns dias fora de combate. Com isso, Tricolor deve ter cinco baixas para encarar o "time do Papa"

Vice-artilheiro do Fortaleza, o atacante Thiago Galhardo deve desfalcar o Tricolor na partida contra o San Lorenzo-ARG, marcada para quinta-feira, 20, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O camisa 91 sofreu uma pancada na partida contra o Internacional, sábado, 15, pela Série A, e foi diagnosticado com um trauma nos arcos costais (costelas) da parte direita. A lesão é a mesma que tirou o volante Lucas Sasha dos trabalhos diários por dez dias — teve mais cinco dias de transição — em outubro do ano passado.

Com a proximidade da partida contra o San Lorenzo e a delegação do Fortaleza já embarcando nesta segunda-feira, 17, para São Paulo, é provável que Galhardo aumente a lista de desfalques do Leão, que já tem João Ricardo, Pedro Rocha, Crispim e Dudu, todos no departamento médico.

De forma oficial, o Fortaleza diz que Galhardo faz exames e só deve atualizar a situação clínica do atleta no boletim médico que será divulgado na quinta-feira, 20, uma hora antes do jogo pela Sul-Americana.

Contra o “time do Papa”, o Leão tentará se isolar na liderança do Grupo H. A partida está marcada para o estádio Pedro Bidegain, conhecido como El Nuevo Gasómetro, com início às 19 horas.

