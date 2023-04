Fortaleza acerta empréstimo de zagueiro Habraão ao ABC

O jovem defensor tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2024 e irá defender o clube potiguar na Série B do Campeonato Brasileiro

Sem espaço no elenco principal do Fortaleza, o zagueiro Habraão, de apenas 21 anos, será emprestado pelo time cearense. O destino do jovem defensor é o ABC, do Rio Grande do Norte. Ele irá defender o clube potiguar até o final desta temporada, apurou o Esportes O POVO.

Destaque do Fortaleza no time sub-23 em 2021 e na Copinha em 2022, o zagueiro foi promovido ao profissional no último ano, onde disputou sete partidas e marcou um gol. Mesmo com o potencial demonstrado nas vezes que jogou, Habraão recebeu apenas uma oportunidade de Vojvoda na atual temporada. No ABC, ele irá disputar a Série B e Copa do Brasil.

Por ter se destacado nas divisões inferiores do escrete vermelho-azul-e-branco, Habraão foi contratado de forma definitiva pelo Fortaleza em fevereiro de 2022. O Leão adquiriu 50% dos direitos por R$ 200 mil, junto ao Primavera-SP, e firmou contrato com o atleta até 2024.

