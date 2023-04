Adversário do Fortaleza, San Lorenzo só sofreu cinco gols em 2023

O Fortaleza vai encarar o San Lorenzo-ARG pela segunda rodada da Sul-Americana, nesta quinta-feira, 20. O El Ciclón tem uma média baixa de gols sofridos: em 14 jogos nesta temporada, o time argentino levou apenas cinco gols.

Na Sula, a defesa do San Lorenzo ainda não foi vazada. O time comandado por Rubén Insúa estreou com vitória na competição, quando derrotou o Estudiantes de Mérida-VEN por 1 a 0. Os cinco gols sofridos pelo El Ciclón foram no Campeonato Argentino. O clube é o vice-líder da competição e tem a melhor defesa, juntamente com o River Plate.

O vencedor do confronto desta quinta-feira, 20, pode assumir a liderança isolada do grupo H da Sul-Americana. O Leão é o líder do grupo com três pontos graças ao saldo de gols, obtido na goleada sobre o Palestino-CHI. Com o mesmo número de pontos, o San Lorenzo aparece na vice-liderança.

Na competição internacional, apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica direto para a próxima fase do mata-mata. Os que ficam na segunda colocação disputam uma fase preliminar com os terceiros colocados do chaveamento da Libertadores.

Os outros dois times que completam o grupo H são Estudiantes de Mérida-VEN e Palestino-CHI. Depois de perder na estreia para o Tricolor do Pici, a equipe chilena bateu o rival venezuelano na segunda rodada, nessa terça-feira, 18, e aparece na terceira colocação com três pontos. O clube da Venezuela é o lanterna da chave com duas derrotas e nenhum ponto conquistado.

PREPARAÇÃO PARA O CONFRONTO

Fortaleza e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira, 20, no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, às 19 horas. O Tricolor do Pici desembarcou na capital da Argentina nessa terça, 18. A delegação do Leão realizará um treino de apronto, nesta quarta-feira, 20, no CT do Independiente.

O vice-artilheiro do Leão na temporada, Thiago Galhardo não estará disponível para o confronto. O atacante está tratando um trauma nos arcos costais do lado direito e desfalca o time. O jogador conta com 11 gols na temporada e marcou na estreia na Sul-Americana.

Já o San Lorenzo pode ter até quatro desfalques para a partida. Um dos principais meias do clube ainda é dúvida para o confronto. Jalil Elías sofreu uma fratura no nariz no empate sem gols contra o Talleres pelo Campeonato Argentino. Existe a possibilidade do meia jogar com uma máscara de proteção facial, mas a presença dele na partida não é garantida.

Os meio-campistas Sánchez, Agustín Martegani e Elían Irala também não estarão disponíveis para a partida.

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

