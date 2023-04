Fortaleza treinará no CT do Independiente; veja logística do Leão na Argentina

O elenco do Fortaleza chega a Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira, 18. Na quinta, 20, o Leão enfrenta o San Lorenzo pela segunda rodada do grupo H da Copa Sul-Americana.



Em voo fretado, a delegação tricolor partiu de São Paulo rumo à capital argentina no começo da tarde desta terça. Quando desembarcar, os jogadores e staff terão descanso pós-viagem.



A equipe tricolor ainda realizará treinamento no CT do Independiente às 16h desta quarta-feira, 19. A atividade será a última do Leão antes do confronto continental.



Os times se enfrentam na quinta, às 19h, no estádio Nuevo Gasómetro. O confronto marca o encontro entre líder, Fortaleza, e vice-líder, San Lorenzo. Ambos somaram três pontos na primeira rodada e duelam pelo topo da classificação.



Após o duelo, o Tricolor do Pici permanecerá na Argentina. Na sexta, o time treinará no CT do Independiente, às 10h30, antes de embarcar, em voo fretado, para Curitiba no período da tarde. No domingo, enfrenta o Coritiba pela segunda rodada da Série A 2023.



